У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
У Запоріжжі вранці 17 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За кілька хвилин до повідомлень про вибухи секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих мешканців терміново пройти до укриття.
Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Також там публікують відео, де видно, як над містом здіймається дим.
Оновлено. 9:18
Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують втрачати бази в Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів ще один військовий об'єкт ворога.
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