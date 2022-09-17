У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У Запоріжжі вранці 17 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За кілька хвилин до повідомлень про вибухи секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих мешканців терміново пройти до укриття.

Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Також там публікують відео, де видно, як над містом здіймається дим.

Оновлено. 9:18

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.