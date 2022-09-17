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У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

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Запоріжжя, Субота 17 вересня 2022 08:52
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо Фото: у Запоріжжі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Запоріжжі вранці 17 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За кілька хвилин до повідомлень про вибухи секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих мешканців терміново пройти до укриття.

Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Також там публікують відео, де видно, як над містом здіймається дим.

Оновлено. 9:18

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують втрачати бази в Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів ще один військовий об'єкт ворога.

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