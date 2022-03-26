Запорожье принимает беженцев из Мариуполя: приют получили уже более 5 тысяч человек

Отмечается, что переселенцы получают все необходимое - товары первой необходимости, одежду, горячую еду, предметы гигиены, медицинскую и психологическую помощь.

Занимается переселенцами местная власть, совместно с волонтерами и бизнесом.

Так, компания "Метинвест" подготовила в Запорожье шесть локаций убежища, которые одновременно могут вместить 1000 человек. Всем, кто добрался до города, волонтеры выдают помощь и помогают решить насущные бытовые проблемы.

Также помощь мариупольцам оказывают в Покровске, Каменском и Кривом Роге: всего группа "Метинвест" подготовила более 6000 мест убежища для беженцев из разных горячих точек Украины.

Кроме того, на базе предприятия "Запорожсталь" развернут единый координационный логистический центр: он аккумулирует и распределяет всю гуманитарную помощь, которая поступает от гуманитарных подразделений, созданных Фондом Рината Ахметова, группой "Метинвест" и другими бизнесами SCM.

Как известно, ранее "Метинвест" выделила 500 тысяч долларов на защитную амуницию и аптечки для сил территориальной обороны Запорожья: на эти средства закупят бронежилеты, пулезащитными шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО для защитников.

Также компания предоставила тяжелую технику и ресурсы для строительства защитных сооружений города.