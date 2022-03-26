Запоріжжя приймає біженців з Маріуполя: прихисток отримали вже понад 5 тисяч осіб

Зазначається, що переселенці отримують все необхідне - товари першої необхідності, одяг, гарячу їжу, предмети гігієни, медичну та психологічну допомогу.



Опікується переселенцями місцева влада, спільно з волонтерами та бізнесом.

Так, компанія "Метінвест" підготувала у Запоріжжі шість локацій прихистку, які одночасно можуть вмістити 1000 осіб. Всім, хто добрався до міста, волонтери видають допомогу та допомагають вирішити нагальні побутові проблеми.

Також допомогу маріупольцям надають у Покровську, Кам’янському та Кривому Розі: всього група "Метінвест" підготувала понад 6000 місць прихистку для біженців з різних гарячих точок України.

Крім того, на базі підприємства "Запоріжсталь" розгорнуто єдиний координаційний логістичний центр: він акумулює та розподіляє всю гуманітарну допомогу, яка надходить від гуманітарних підрозділів, створених Фондом Ріната Ахметова, групою "Метінвест" та іншими бізнесами SCM.

Як відомо, раніше "Метінвест" виділила 500 тисяч доларів на захисну амуніцію та аптечки для сил територіальної оборони Запоріжжя: на ці кошти закуплять бронежилети, кулезахисні шоломи і медичні аптечки стандарту НАТО для захисників.

Також компанія надала важку техніку та ресурси для будівництва захисних споруд міста.