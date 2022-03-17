В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя

"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб. Пили дождевую воду. Варили ложку каши на всю семью", - рассказывает жительница Мариуполя Ольга.

По ее словам, вырваться из ада люди пытались постоянно. Но российские оккупанты цинично нарушали договоренности и расстреливали "зеленые коридоры".

Когда властям удалось достичь договоренностей о гуманитарных коридорах, людям удалось выехать на собственных автомобилях, и они до сих пор расценивают это как большое чудо.

Разместиться в Запорожье им помогает Центр координации гуманитарной миссии компании "Метинвест". Здесь вынужденных переселенцев обеспечивают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.

"Люди здесь обеспечены всем: у них есть продукты и теплая вода, есть возможность постирать вещи. Есть запас лекарств и врачи, которые осматривают в первую очередь деток", - рассказал Александр Мироненко.

В Запорожье компания "Метинвест" также может предоставить убежище для более 1000 человек. Места для еще двух тысяч обустраивают совместно с областными властями.

Напомним, в Запорожье молодежная организация "Молодежь Метинвеста" создала пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и тех, кто этого нужд.

Кроме того, в Польше компания создала гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь от европейцев. После сортировки эта помощь едет в Гуманитарный центр В Запорожье. Первые 80 тонн помощи уже приехали в город.