В Запорожье на предприятии по переработке резины горели шины

Общая площадь пожара составила 600 кв.м

В Запорожье в ночь на 19 августа 2018 года, произошел пожар на предприятии по переработке резины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, спасателям сообщили о пожаре по ул. Южное шоссе в Запорожье в три часа ночи. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что на открытой территории на предприятии по переработке резины горели автошины. Общая площадь пожара составила 600 кв.м.

"Из-за большой загруженности шин и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном", - говорится в сообщении.

По состоянию на четыре часа утра пожар на предприятии в Запорожье был ликвидирован, пострадавших нет.

Фото: ликвидация пожара в Запорожье (dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле ночью 14 августа произошел пожар в Киевской городской клинической больнице №15. В результате пожара никто не пострадал.