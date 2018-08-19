У Запоріжжі на підприємстві по переробці гуми горіли шини

Загальна площа пожежі склала 600 кв.м

У Запоріжжі в ніч на 19 серпня 2018 року, сталася пожежа на підприємстві по переробці гуми. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, рятувальникам повідомили про пожежу по вул. Південне шосе у Запоріжжі о третій годині ночі. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що на відкритій території на підприємстві по переробці гуми горіли автошини. Загальна площа пожежі склала 600 кв.м.

"Через велику завантаженість шин та їх розташування поряд із іншими небезпечними об’єктами на підприємстві, виникла загроза вибуху двох цистерн з горючою рідиною по 10 тонн кожна, ємностей із газом, який виділяється під час переробки, а також склад, де зберігалися балони з киснем та пропаном", - йдеться у повідомленні.

Станом на четверту годину ранку пожежу на підприємстві у Запоріжжі було ліквідовано, постраждалих немає.

Фото: ліквідація пожежі в Запоріжжі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Подолі вночі 14 серпня сталася пожежа в Київській міській клінічній лікарні №15. В результаті пожежі ніхто не постраждав.