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В Запорожье предприниматели протестовали против карантина выходного дня

Автор: Роман Тверденко

В Запорожье прошла еще одна акция предпринимателей против введенного карантина выходного дня. Участники митинга заявляли о несправедливости ограничений.

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Об этом сообщает 061.ua.

На акцию возле здания Запорожской облгосадминистрации собрались около двух сотен человек. Многие из них представляли рынки.

Участники митинга заявляли о несправедливости ограничений, поскольку они якобы разрешают работу больших торговых сетей и заставляют закрывать рынки. И поэтому одним из основных требований было исключить закрытие рынков.

В среду возле здания ОГА также собрались несколько сотен людей в рамках всеукраинской акции предпринимателей против карантина выходного дня. Тогда акции проводились до заседания Кабинета министров, на котором утвердили введение ограничение на субботу и воскресенье.

Отметим, что к вечеру четверга отказались вводить ограничения заявили во Львове, Одессе и Краматорске. Мэр Черкасс также высказал недовольство решением Кабмина.

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