В Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонту и переделке оружия

В Запорожье сотрудники Национальной полиции в одной из квартир обнаружили подпольный цех, который занимался ремонтом и переделкой огнестрельного оружия, где было изъято оружие, комплектующие, принадлежности и инструменты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранителями была получена информация о функционировании подпольного цеха на территории города. Во время проверок правоохранители смогли установить лицо, причастное к организации, а также местонахождение.

"По месту проживания ранее судимого мужчины 1975 года рождения было изъято пистолет "PERFECTA" с признаками переработки, пистолет без маркировки с признаками переработки, револьвер "Сафари" с признаками переработки, 5 УЗРГМ, 38 заглушек от гранат Ф-1, глушитель, магазины для автомата и пистолетов различных моделей, другие комплектующие к оружию, гильзы от патронов различного калибра, прибор для изменения серийных номеров оружия, инструмент для ремонта и переделки оружия, около 150 граммов пороха", - сообщили в Нацполіції

Все изъятые вещи были направлены для проведения экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, а также продолжается расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) УК украины.

Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

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