ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Запорожье с понедельника отменяют дистанционное обучение в школах

Автор: Роман Тверденко

В Запорожье с понедельника, 16 ноября, в школу вернутся ученики 5-11 классов, которые были отправлены на дистанционное обучение. Также в городе будут соблюдать карантин выходного дня.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

В городе будут работать школы и детские садики при условии соблюдения санитарных требований.

Также Буряк подтвердил введение в городе карантина выходного дня и перечислил все те ограничения, которые были указаны в распоряжении Кабинета министров, включая работу рынков на открытом пространстве.

После осенних канинкул в школах Запорожье обучались только ученики начальной школы. Остальные были отправлены на дистанционное обучение.

Напомним, ранее о действии усиленного карантина в субботу и воскресенье заявили в Запорожской облгосадминистрации и в Одесской области. При этом, ряд областных центров отказались от введения карантина выходного дня.

Отметим, что Кабмин в среду разрешил полноценную работу школ и детских садиков. Школа должна быть закрытой, если в заведении более 50% учеников и персонала отправились на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантин