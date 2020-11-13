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В Запорожской области будет действовать карантин выходного дня

Запорожская область, Пятница 13 ноября 2020 16:37
В Запорожской области будет действовать карантин выходного дня
Фото: заседание Запорожской ОГА (zoda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Запорожской области будут придерживаться правил карантина выходного дня. Власти будут контролировать соблюдение мер.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

На заседании по вопросу карантина подчеркнули, что теперь региональная комиссия ТЭБ ЧС не имеет права ослаблять карантин и текущие ограничения действуют по всей территории области.

Также руководители ОГА доручили руководителям ОТО, территорий и департаментов облгосадминистрации обеспечить контроль по соблюдению всех мер.

Было отмечено, что в будние дни на территории области будут действовать ограничения, которые раньше вводили в регионах "оранжевой зоны" карантина. Теперь эти ограничения распространяются на всю страну.

Сегодня также решили соблюдать карантин выходного дня в Одесской области.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и на протяжении минимум трех недель будут действовать новые ограничения.

Однако Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

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