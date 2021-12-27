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В Запорожье планируют поднять цены на проезд: сколько придется платить

Автор: Дмитрий Левицкий

Запорожский городской совет может после новогодних праздников поднять цены на проезд в общественном транспорте. Такое предложение появилось на сайте городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".

Как сообщает издание, цены на проезд в транспорте будут колебаться в зависимости от маршрута. В целом стоимость проезда в запорожских маршрутках вырастет с 8 до 12 гривен. На маршруте в Хортицкий район цена вырастет до 14 гривен.

Цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях вообще планируют уравнять. Проезд в этих видах транспорта будет стоить 10 гривен.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие документы нужны для проезда в общественном транспорте во время действия карантина.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, какие тарифы для украинцев вырастут в 2022 году.

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ТарифыЗапорожье