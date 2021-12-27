В Запорожье планируют поднять цены на проезд: сколько придется платить

Запорожский городской совет может после новогодних праздников поднять цены на проезд в общественном транспорте. Такое предложение появилось на сайте городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".
Как сообщает издание, цены на проезд в транспорте будут колебаться в зависимости от маршрута. В целом стоимость проезда в запорожских маршрутках вырастет с 8 до 12 гривен. На маршруте в Хортицкий район цена вырастет до 14 гривен.
Цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях вообще планируют уравнять. Проезд в этих видах транспорта будет стоить 10 гривен.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие документы нужны для проезда в общественном транспорте во время действия карантина.
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