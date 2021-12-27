В Запоріжжі планують підняти ціни на проїзд: скільки доведеться платити

Запорізька міська рада може після новорічних свят підняти ціни на проїзд в громадському транспорті. Така пропозиція з'явилася на сайті міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".
Як повідомляє видання, ціни на проїзд в транспорті будуть коливатися залежно від маршруту. Загалом вартість проїзду в запорізьких маршрутках виросте з 8 до 12 гривень. На маршруті в Хортицький район ціна виросте до 14 гривень.
Ціни на проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях взагалі планують урівняти. Проїзд у цих видах транспорту буде коштувати 10 гривень.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для проїзду в громадському транспорті під час дії карантину.
Крім того, РБК-Україна розповідало, які тарифи для українців зростуть у 2022 році.