ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 16:31
Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID фото: Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожье приняли решение ввести дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Школьники начнут учиться дистанционно с 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по ТЕБ и ЧС.

По словам Куртева, в Запорожье продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

"С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно", - сообщил Куртев.

При этом он подчеркнул, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Напомним, в конце января Министерство здравоохранения Украины рекомендовало перевести школы на дистанционную форму обучения. При этом в ведомстве отметили, что это связано не только с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Коронавирус школа
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США