Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID

В Запорожье приняли решение ввести дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Школьники начнут учиться дистанционно с 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по ТЕБ и ЧС.

По словам Куртева, в Запорожье продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

"С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно", - сообщил Куртев.

При этом он подчеркнул, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.