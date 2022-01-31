ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только из-за COVID: в Минздраве назвали причину перехода школ на "дистанционку"

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 16:49
Не только из-за COVID: в Минздраве назвали причину перехода школ на "дистанционку" Фото: в Минздраве назвали причину перехода школ на" дистанционку " (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

В Министерстве здравоохранения назвали причину возвращения дистанционного обучения в учебных заведениях. Это является элементом противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрона".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Минздраве.

Как отмечают в Минздраве, вследствие активной циркуляции вируса гриппа в учебных заведениях уже наблюдается отсутствие детей, которая связана с сезонным подъемом заболеваемости. В то же время это совпадает с новой волной "Омикрона", которая распространяется быстрее, чем "Дельта".

"Именно поэтому, дистанционная форма обучения может быть введена как элемент противодействие сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. В то же время - дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения, тем или иным образом контактирует с учительским составом, и тому подобное", - заявили в Минздраве.

Согласно данным Минздрава, в стране наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса, который постепенно замещает "Дельту". В частности, на фоне распространения "Омикрона" - выросла и доля больных детей в Украине.

"Эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Нужно делать базовый курс из двух прививок тем, кто до сих пор этого не сделал и не забываем про бустер для вакцинированных. Тех, у кого уже прошло 6-9 месяцев со времени последней прививки", - добавляют в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что эффективность вакцины в предотвращении "Омикрона" значительно ниже по сравнению с предыдущими штаммами. Однако, введение бустерной дозы приближает эффективность до 90% в предупрежденные госпитализации.

"Однако мы подчеркиваем также на соблюдении карантинных ограничений, которые повышают шанс избежать инфицирования и таким образом также разгружают медицинскую систему. Речь идет о ношении масок, мытье рук с мылом, пользовании антисептиком, физической дистанции и избежании скопления людей", - отметили в Минздраве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, планируют ли возвращать дистанционное обучение в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин
NEWS
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти