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Запоріжжя переводить школи на "дистанційку" через COVID

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П'ятниця 04 лютого 2022 16:31
Запоріжжя переводить школи на "дистанційку" через COVID фото: Запоріжжя переводить школи на" дистанціонку " через COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі прийняли рішення запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Школярі почнуть навчатися дистанційно з 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС.

За словами Куртєва, в Запоріжжі триває стрімке збільшення кількості хворих коронавірусом. За минулу добу в місті зареєстрували понад 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

"З метою недопущення поширення хвороби ми рекомендуємо керівникам навчальних закладів організувати процес навчання для учнів 5-11 класів дистанційно", - повідомив Куртєв.

При цьому він підкреслив, що для учнів 1-4 класів рекомендували продовжити очний процес навчання з дотриманням всіх протиепідемічних вимог.

Нагадаємо, в кінці січня Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало перевести школи на дистанційну форму навчання. При цьому у відомстві зазначили, що це пов'язано не тільки з коронавірусом.

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Запоріжжя Коронавірус школа
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