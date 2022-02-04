Запоріжжя переводить школи на "дистанційку" через COVID

фото: Запоріжжя переводить школи на" дистанціонку " через COVID (Getty Images)

У Запоріжжі прийняли рішення запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Школярі почнуть навчатися дистанційно з 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС. За словами Куртєва, в Запоріжжі триває стрімке збільшення кількості хворих коронавірусом. За минулу добу в місті зареєстрували понад 1,5 тисячі нових випадків захворювання. "З метою недопущення поширення хвороби ми рекомендуємо керівникам навчальних закладів організувати процес навчання для учнів 5-11 класів дистанційно", - повідомив Куртєв. При цьому він підкреслив, що для учнів 1-4 класів рекомендували продовжити очний процес навчання з дотриманням всіх протиепідемічних вимог.