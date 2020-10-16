В Запорожье перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП, в котором маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали трое человек.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Инцидент произошел утром в пятницу. Водитель автомобиля "Skoda" не уступил дорогу автобусу "Mercedes Sprinter" и столкнулся с ним. Из-за столкновения маршрутка перевернулась на дороге.

Во время аварии в маршрутке были 18 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и два пассажира. У водителя повреждены плечо и лопатка, у 33-летней пассажирки травма головы, а у мужчины 1964 года рождения - повреждение ребра. Все были доставлены в 5-ю горбольницу.

Полиция рассматривает возбуждение уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения.

Вчера сообщалось, что в Запорожье 15 октября стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета. Кандидат в депутаты заявила о происшествии в правоохранительные органы.

Также на этой неделе в Запорожье в ДТП погиб водитель, четверо человек пострадали.