В Запорожье открыли шестое РГК Образовательное пространство

В РГК Образовательном пространстве обустроены теоретический и практический классы, а также класс виртуальной реальности. Здесь будет проходить адаптационное обучение для новых сотрудников и профессиональная переподготовка. В практическом классе собраны образцы современного оборудования производства RGC Production, используемого на газораспределительных сетях Украины, а также газовое оборудование от мировых производителей.

"Наша отрасль нуждается в специализированной подготовке кадров. Мы не просто хотим развивать и популяризировать профессию газовика. Мы планируем сотрудничать с учебными заведениями – чтобы дети знали, что после окончания ВУЗа, они придут работать в развивающуюся компанию, которая пользуется новейшими технологиями", - отметил технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

В РГК Образовательном пространстве установлены стенды с метрологическим оборудованием, средствами для комплексно-приборного обследования сетей, электрогазосваркой и сваркой полиэтилена, газорегулирующее оборудование, современные котлы с высокой производительностью и КПД.

"Также в обучении используются самые передовые техноолгии. В центре создан учебный VR-класс со специальным оборудованием нового поколения. Кроме обучения собственного персонала, в РГК Освітньому просторі планируют реализовывать проекты по профориентации и дуальному образованию совместно с учебными заведениями региона", - говорится в сообщении.