У Запоріжжі відкрили шостий РГК Освітній простір

У РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи, а також клас віртуальної реальності. Тут буде проходити адаптаційне навчання для нових співробітників і професійна перепідготовка. У практичному класі зібрані зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, що використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників.

"Наша галузь потребує спеціалізованої підготовки кадрів. Ми не просто хочемо розвивати і популяризувати професію газовика. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами-щоб діти знали, що після закінчення вузу, вони прийдуть працювати в компанію, що розвивається, яка користується новітніми технологіями", - зазначив технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

У РГК Освітньому просторі встановлені стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладового обстеження мереж, електрогазозварюванням і зварюванням поліетилену, газорегулююче обладнання, сучасні котли з високою продуктивністю і ККД.

"Також у навчанні використовуються найпередовіші техноолгії. У центрі створено навчальний VR-клас зі спеціальним обладнанням нового покоління. Крім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону", - йдеться в повідомленні.