В Запорожье открыли коридор для выезда на оккупированную территорию

Из Запорожья сегодня, 4 июня, открыли зеленый коридор для выезда на временно оккупированную территорию области. Выехать можно только на собственном автотранспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Запорожской ОВА в Telegram .

"Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Сейчас сформирована очередь автомобилей на текущий день, которая ждет разрешения на выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечение линии разграничения будет зависеть от ситуации с безопасностью. Коридор могут закрыть в случае обстрелов.