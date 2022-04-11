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В Запорожье с начала войны эвакуировалось уже более 114 000 человек, - Тимошенко

Фото: в Запорожье с начала войны эвакуировалось уже более 114 000 человек (t me)
Автор: Артем Горовенко

Количество эвакуированных в Запорожье с начала войны составило уже 114 125 человек. Из них 29 405 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Город полностью готов принять вынужденных переселенцев. Только вчера встретили 5 558 человек с учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска", - сообщил Тимошенко.

Он также рассказал, что Запорожскому областному Гуманитарному штабу существенную помощь оказывает Кировоградская область, откуда поступают тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением и вынужденными переселенцами.

Всего с начала войны только "Укрзализныцей" в Запорожье было доставлено более 5 000 тонн гуманитарной помощи.

Тимошенко встретился также с мариупольцами, которые эвакуировались гуманитарным коридором в Запорожье и сейчас проживают в одном из санаториев области.

"Люди рассказали обо всех ужасах, которые совершает оккупационная российская армия в украинском городе. Это трудно слушать без боли в сердце. Все надеются вернуться в мирный украинский Мариуполь", - поделился заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал о том, что Днепропетровская область стала гуманитарным хабом для многих фронтовых регионов. Отсюда в Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области ежедневно отправляются десятки тысяч продуктовых наборов.

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