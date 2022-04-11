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До Запоріжжя від початку війни евакуювалося вже понад 114 000 людей, - Тимошенко

Фото: до Запоріжжя від початку війни евакуювалося вже понад 114 000 людей (t me)
Автор: Артем Горовенко

Кількість евакуйованих до Запоріжжя з початку війни склала вже 114 125 людей. З них 29 405 - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська", - повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що Запорізькому обласному гуманітарному штабу суттєву допомогу надає Кіровоградська область, звідки надходять тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням та вимушеними переселенцями.

Загалом з початку війни тільки "Укрзалізницею" до Запоріжжя було доставлено понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги.

Тимошенко зустрівся також з маріупольцями, які евакуювались гуманітарним коридором до Запоріжжя і наразі проживають в одному з санаторіїв області.

"Люди розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь", - поділився заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про те, що Дніпропетровська область стала гуманітарним хабом для багатьох фронтових регіонів. Звідси до Донецької, Луганської, Харківської та Чернігівської областей щоденно відправляються десятки тисяч продуктових наборів.

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