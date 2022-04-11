До Запоріжжя від початку війни евакуювалося вже понад 114 000 людей, - Тимошенко

"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська", - повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що Запорізькому обласному гуманітарному штабу суттєву допомогу надає Кіровоградська область, звідки надходять тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням та вимушеними переселенцями.

Загалом з початку війни тільки "Укрзалізницею" до Запоріжжя було доставлено понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги.

Тимошенко зустрівся також з маріупольцями, які евакуювались гуманітарним коридором до Запоріжжя і наразі проживають в одному з санаторіїв області.

"Люди розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь", - поділився заступник керівника ОП.