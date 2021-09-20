ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Запорожье клиентам турагенства продавали поддельные ПЦР-тесты: возбуждено уголовное дело

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 20 сентября 2021 16:49
В Запорожье клиентам турагенства продавали поддельные ПЦР-тесты: возбуждено уголовное дело Фото: в Запорожье сотрудники турагентства продавали поддельные ПЦР-тесты (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье правоохранители разоблачили сотрудников туристического агентства, которые подделывали и продавали клиентам результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

По данным следствия, сотрудники одного из турагентств Запорожья наладили производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Свои услуги они рекламировали в интернете. Их клиентами были преимущественно туристы, которые планировали поездку за рубеж.

Стоимость одного фальшивого теста составляла 500 гривен. С начала года подозреваемые успели реализовать более 100 справок.

Поддельные тесты изготавливались на бланках с фальшивыми печатями одного из государственных учреждений Минздрава Запорожья и подписью заведующего лабораторией.

В офисе турагентства проведен обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и черновые записи. Во время осмотра изъятой техники обнаружены отправления скан-копий фальшивых медицинских справок клиентам агентства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Организаторам схемы грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам.

Фото: в Запорожье сотрудники турагентства продавали поддельные ПЦР-тесты (zp.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Запорожье
NEWS
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму