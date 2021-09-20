У Запоріжжі клієнтам турагенства продавали підроблені ПЛР-тести: порушено кримінальну справу

У Запоріжжі правоохоронці викрили співробітників туристичного агентства, які підробляли і продавали клієнтам результати ПЛР-тестів на коронавірус. Поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації Національної поліції в Запорізькій області .

За даними слідства, співробітники одного з турагентств Запоріжжя налагодили виробництво підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. Свої послуги вони рекламували в Інтернеті. Їхніми клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку за кордон.

Вартість одного фальшивого тесту становила 500 гривень. З початку року підозрювані встигли реалізувати понад 100 довідок.

Підроблені тести виготовлялися на бланках з фальшивими печатками однієї з державних установ МОЗ Запоріжжя та підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства проведено обшук. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та чорнові записи. Під час огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій фальшивих медичних довідок клієнтам агентства.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 СТ. 190 (шахрайство). Організаторам схеми загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Фото: у Запоріжжі співробітники турагентства продавали підроблені ПЛР-тести (zp.npu.gov.ua)