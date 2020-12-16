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В Запорожье избрали главу облсовета

Среда 16 декабря 2020 05:59
В Запорожье избрали главу облсовета
Фото: Виталий Боговин (facebook.com/bogovinvitaliy)
Автор: Инна Собора

В Запорожье вечером 15 декабря избрали председателя областного совета. Им стал кандидат от "Слуги народа" Виталий Боговин.

Об этом говорится в решении облсовета.

"Запорожский областной совет решил избрать председателем ... Боговина Виталия Викторовича", - говорится в документе.

Сам Боговин рассказал в Facebook о попытках "пророссийской партии" сорвать голосование.

"43 депутаты отдали голос за мою кандидатуру. Спасибо вам за доверие! Сегодня мы вместе дали решительный отпор российскому агрессору. ЗНР здесь никогда не будет!", - написал он.

В работе сессии объявлен перерыв до 11:00 17 декабря.

Голосование сопровождалось спорами между представителями партии "Слуга народа" и ОПЗЖ. Вход в зал заседаний блокировали. На месте дежурила полиция.

Напомним, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие председателю Волынской ОГА Юрию Погуляйку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

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