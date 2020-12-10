Волынский облсовет просит Зеленского сменить главу ОГА

Фото: Юрий Погуляйко (facebook.com/voladm gov ua)

В четверг, 10 декабря, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко. Глава облсовета Григорий Недопад направит это решение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "ВолиньPost".

На внеочередной сессии восьмого созыва депутаты хотели заслушать отчет главы ОГА о выполнении бюджета 2020, однако Погуляйко не пришел.

Выразить недоверие главе предложил депутат фракции "За будущее" Владимир Бондарь. Его инициативу поддержали 51 депутат.

Депутаты облсовета считают, что в обязанности главы ОГА входит ежегодный отчет перед депутатами. По их словам, Волынь потеряла в темпах развития с тех пор, как ее возглавляет Погуляйко.

За выражение недоверия главе ОГА проголосовали 49 депутатов, против - 4, воздержались - 4. Облсовет утвердил протокол счетной комиссии своим голосованием и принял решение о выражении недоверия Погуляйко.

В свою очередь, на странице Волынской ОГА в Facebook появилось заявление Погуляйко.

По его словам, на сессию его не пригласили, а о невозможности отчитываться о бюджете до конца финансового года он информировал ранее.

"Я обязательно отчитаюсь перед депутатским корпусом о выполнении бюджета 2020 года, однако, не раньше января - февраля 2021 года. В частности, только после выполнения бюджета 2020 года и его утверждение Министерством финансов Украины", - заявил он.

Напомним, Юрия Погуляйко назначили главой Волынской ОГА в ноябре прошлого года. Его назначение утвердил Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе.

Кроме того, ранее в Офисе президента приняли решение запустить массовые ротации глав ОГА. Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей".