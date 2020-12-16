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В Запоріжжі обрали голову облради

Середа 16 грудня 2020 05:59
В Запоріжжі обрали голову облради
Фото: Віталій Боговін (facebook.com/bogovinvitaliy)
Автор: Инна Собора

У Запоріжжі ввечері 15 грудня обрали голову обласної ради. Ним став кандидат від "Слуги народу" Віталій Боговін.

Про це йдеться в рішенні облради.

"Запорізька обласна рада вирішила обрати головою ... Боговіна Віталія Вікторовича", - йдеться в документі.

Сам Боговін розповів про спроби "проросійської партії" зірвати голосування.

"43 депутати віддали голос за мою кандидатуру. Дякую вам за довіру! Сьогодні ми разом дали рішучу відсіч російському агресору. ЗНР тут ніколи не буде!", - написав він.

В роботі сесії оголошено перерву до 11:00 17 грудня.

Голосування супроводжувалося суперечками між представниками партії "Слуга народу" та ОПЗЖ. Вхід до зали засідань блокували. На місці чергувала поліція.

Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

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