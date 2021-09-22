В Запорожье на Хортице установят уникальный арт-объект

В Запорожье на острове Хортица, который обновляют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в преддверье ряда праздников, которые будут отмечаться 14 октября, откроется уникальный арт-объект "Круг".
Об этом пишет РБК-Украина.
Он будет представлять собой большое металлическое кольцо высотой 7 метров. Его установят на Холме с флагштоком, который в этом году уже построили по программе Зеленского.
По мнению авторов, новый арт-объект станет магнитом для туристов и стартом их знакомства с островом.
"Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают находить ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности. Инсталляция будет установлена таким образом, под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты", - сообщил творческий руководитель коллектива авторов Богдан Кривошея.
Монументальные скульптуры, возвеличивающие героев, возле которых человек чувствует себя маленьким, уже давно отошли с советской эпохой, убежден Кривошея.
"Остров Хортица расположен между правым и левым берегами, это место силы, которое исторически объединяет. Поэтому данное место мира и согласия требует арт-объекта, который сплачивает людей", - добавил он.
На октябрьские праздники на Хортице также полноценно заработает световое лазерное шоу. Это берется обеспечить группа "Метинвест", которая выступает партнером проекта возрождения Хортицы.
Напомним, во время недавнего визита на Хортицу первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что остров станет первым полностью безбарьерным туристическим объектом Украины.