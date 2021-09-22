У Запоріжжі на Хортиці встановлять унікальний арт-об’єкт

У Запоріжжі на острові Хортиця, який оновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", напередодні низки свят, яка відзначатиметься 14 жовтня, відкриється унікальний арт-об’єкт "Коло".
Про це пише РБК-Україна.
Це буде велике металеве кільце на постаменті висотою 7 метрів. Його установлять на Пагорбі з флагштоком, який цього року уже збудували за програмою Зеленського.
На думку авторів, новий арт-об'єкт стане магнітом для туристів та стартом їх знайомства з островом.
"Кожен зможе знайти свій сенс арт-об’єкта. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей арт-об'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності. Інсталяція буде встановлена таким чином, під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти", - повідомив творчий керівник колективу авторів інсталяції Богдан Кривошея.
Монументальні скульптури, що возвеличують героїв, біля яких людина відчуває себе маленькою, вже давно відійшли з радянською епохою, переконаний Кривошея.
"Острів Хортиця розташований між правим та лівим берегами, це місце сили, яке історично об'єднує. Тому це місце миру та порозуміння потребує арт-об'єкту, що згуртовує людей", - додав він.
На жовтневі свята на Хортиці також повноцінно запрацює світлове лазерне шоу. Це береться забезпечити група "Метінвест", яка виступає партнером проєкту відродження Хортиці.
Нагадаємо, під час нещодавнього візиту на Хортицю перша леді Олена Зеленська наголосила, що острів стане першим повністю безбар’єрним туристичним об’єктом України.