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В Харькове прогремели взрывы, начался пожар

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Харьков, Вторник 23 августа 2022 23:31
В Харькове прогремели взрывы, начался пожар Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове вечером 23 августа снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Город уже третий раз под обстрелом. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 23:37

"Третий за день обстрел Шевченковского района. Пожар. О пострадавших информации на данный момент нет", - сообщил мэр Игорь Терехов.

Вечером оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. В области была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что сегодня в Харькове празднуют День города.

Напомним, 23 августа днем жители Харькова также слышали взрывы.

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