Запорожье готово принять до 30 тыс беженцев, - глава ОВА

Запорожье способно принять около 30 тыс человек. Для этого у города есть все необходимые ресурсы: запасы питания и мест проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской ОВА.

Старух сообщил, что в Запорожье сейчас есть потенциал и запасы пищи для приема около 30 000 человек. Также он рассказал, что вечером в город прибыла одна организованная колонна из Бердянска в составе 15 автобусов с жителями Бердянска и Мариуполя, в том числе детьми из интернатов в сопровождении митрополита Запорожского Луки. Запланировано, что дети из интернатов в ближайшие дни отправятся дальше, во Львов и за границу.

Ранее мы писали, что сегодня состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.