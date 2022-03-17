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Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч біженців, - глава ОВА

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Запоріжжя, Четвер 17 березня 2022 05:19
Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч біженців, - глава ОВА Евакуація мирних жителів (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Запоріжжя здатне прийняти близько 30 тис осіб. Для цього у міста є всі необхідні ресурси: запаси харчування і місць проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької ОВА.

Старух повідомив, що в Запоріжжі зараз є потенціал і запаси їжі для прийому близько 30 000 чоловік. Також він розповів, що ввечері в місто прибула одна організована колона з Бердянська у складі 15 автобусів з жителями Бердянська і Маріуполя, в тому числі дітьми з інтернатів у супроводі митрополита Запорізького Луки. Заплановано, що діти з інтернатів найближчими днями вирушать далі, до Львова та за кордон.

Раніше ми писали, що сьогодні відбудеться евакуація жителів Ірпеня з Романівки. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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