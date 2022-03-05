Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ОДА

На десятий день війни Росії проти України ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. На її території йдуть бої, Запоріжжя готується до облоги.

"Сьогодні в області йшли бойові дії. Ті люди, які запропонували гуманітарний коридор з населених пунктів Донецької області, одночасно вели бої на шляху цього коридору - від Полог. В Запоріжжі порівняно спокійно. Місто готується до облоги, зміцнюється і забезпечує ті поставлені завдання і необхідні роботи", - зазначив він.

В окупованому Мелітополі, за його словами, сьогодні пройшов черговий масовий мітинг. Місцева влада працює в Палаці культури під українським прапором, вживає всіх необхідних заходів, працює соціальна інфраструктура.

"Сьогодні наші зробили міні-гуманітарний коридор, доставили для Мелітополя і Бердянська медикаменти для хворих, яким проводять гемодіаліз, і інсулін для діабетиків. Зараз потрібно, щоб ще Мелітополь з Бердянськом обмінялися і буде все в порядку", - підкреслив Старух.

Він також зазначив, що на частині півдня Запорізької області транслюються російські канали.

"З Енергодара вийшли російські війська. Вони намагалися потрапити в будівлю СБУ, пробули ніч в міськвиконкомі, вкрали там все, що тільки можна було вкрасти. Місцева влада повернулася і виконує всі свої функції. Енергодар під контролем. Нам потрібно організувати туди гумконвой: в першу чергу - паливо, а потім продукти харчування, тому що вони вже закінчуються", - додав Старух.