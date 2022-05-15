В Запорожье было эвакуировано 120 тысяч человек из Мариуполя и других оккупированных городов

"Работа у нас уже достаточно отстроена. Мы встретили более 120 тысяч человек, переезжающих не только из Мариуполя, но и с других временно оккупированных территорий. У нас созданы специальные центры, в Запорожье это центр реинтеграции и приема беженцев из городов, где идут активные боевые действия. Это касается не только сотрудников нашей компании, но и всех остальных граждан", - отметил Мироненко.

Он добавил, что усилиями, в том числе предприятий созданы все условия, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, психологическую помощь, консультацию относительно того, где они могут найти жилье, и другие вопросы.

"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь тем людям, которые выезжают. Но сейчас процесс очень осложнен российской стороной, потому что они просто не выпускают людей без каких-либо объяснений, сюда в Запорожье. И очень трудно сейчас вывозить людей", - добавил Мироненко.

По его словам, благодаря помощи ООН вывезено очень много наших сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали".

"Сейчас они размещены, они в безопасности и обеспечены всем необходимым. Мы и в дальнейшем будем помогать этим людям, чтобы они получили все необходимое для налаживания нормальной жизни", - подытожил Мироненко.