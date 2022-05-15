До Запоріжжя евакуювалось 120 тисяч людей з Маріуполя й інших окупованих міст

"Робота у нас вже достатньо відбудована. Ми зустріли понад 120 тисяч людей, що переїжджають не тільки з Маріуполя, а й з інших тимчасово окупованих територій. У нас створені спеціальні центри, в Запоріжжі це центр реінтеграції та прийому біженців з міст, де ідуть активні бойові дії. Це стосується не тільки співробітників нашої компанії, але і всіх інших громадян", - зазначив Мироненко.

Він додав, що зусиллями в тому числі підприємств створені всі умови, щоб люди отримали першу медичну допомогу, психологічну допомогу, консультацію щодо того, де вони можуть знайти житло, та інші питання.

"Ми намагаємось надавати всебічну допомогу тим людям, які виїжджають. Але наразі процес дуже ускладнений російською стороною, тому що вони просто не випускають людей без будь-яких пояснень, сюди до Запоріжжя. І дуже важко зараз вивозити людей", - додав Мироненко.

За його словами, завдяки допомозі ООН вивезено дуже багато наших співробітників з бомбосховищ "Азовсталі".

"Зараз вони розміщені, вони у безпеці і забезпечені всім необхідним. Ми і надалі будемо допомагати цим людям, щоб вони отримали все необхідне для налагодження нормального життя", - підсумував Мироненко.