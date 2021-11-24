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В Запорожье на этой неделе смонтируют все ванты на самом высоком вантовом мосту Украины

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Запорожье, Среда 24 ноября 2021 15:25
В Запорожье на этой неделе смонтируют все ванты на самом высоком вантовом мосту Украины Фото: в Запорожье на этой неделе смонтируют все ванты на самом высоком вантовом мосту Украины (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье завершают один из важных этапов строительства Автотранспортной магистрали через Днепр - монтаж вантовых канатов на верховой части вантового моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной администрации.

Вантовый мост, который возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", является самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.

"По состоянию на 23 ноября мостостроители смонтировали уже 39 вантов. Всего на верховую часть моста необходимо закрепить 48 таких канатов. Завершить монтаж планируется на этой неделе. Параллельно на этом сооружении выполняются работы по пескоструйной очистке и нанесению защитного слоя на тротуар и технический проход", - говорится в сообщении.

Строительство автотранспортной магистрали через Днепр продолжается круглосуточно. Работа ведется и на 14 других сооружениях моста, а также на транспортной развязке, на строительной площадке вблизи Кривой бухты и на объекте строительства комплекса военизированной охраны железнодорожного моста. В общей сложности на строительстве работают более 600 мостостроителей.

В Запорожье на этой неделе смонтируют все ванты на самом высоком вантовом мосту Украины

На низовой части балочного моста и подходах к нему идет опускание пролетного строения на опорные части. Специалисты также устанавливают анкеры на тротуарах постройки №5, монтируют опалубку и армируют шестую захватку на постройке №6.

На эстакаде над кольцом на острове Хортица уже устроили покрытие проезжей части, там устанавливают анкеры на тротуарах для барьерного ограждения.

На железнодорожном путепроводе завершено устройство опоры №4 и продолжается армирование ростверка опоры №3. А вблизи Кривой бухты мостостроители завершили сбор последних двух секций и проводят антикоррозионную защиту конструкций.

В Запорожье на этой неделе смонтируют все ванты на самом высоком вантовом мосту Украины

Напомним, ранее в Запорожской области в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского завершили основные ремонтные работы на трассе "Запорожье-Донецк".

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