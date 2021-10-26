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В Запорожской области завершились основные ремонтные работы на трассе "Запорожье-Донецк"

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Запорожье, Вторник 26 октября 2021 11:01
В Запорожской области завершились основные ремонтные работы на трассе "Запорожье-Донецк" Фото: в Запорожской области завершились основные ремонтные работы на трассе "Запорожье-Донецк" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области завершились основные ремонтные работы на почти 19-километровом участке трассы Н-15 "Запорожье-Донецк" - от реки Верхняя Терса через пгт Новониколаевка до черты с Днепропетровской областью. Там уже устроен верхний слой дорожного покрытия и обеспечен основной проезд по трассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Запорожской области.

Дорогу отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Сейчас продолжаются работы по обустройству остановок общественного транспорта, автопавильонов и обустройству мест отстоя крупногабаритного транспорта и укреплению обочин. Впереди выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения: установка барьерного ограждения, новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки", - говорится в сообщении.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Украине планируют отремонтировать и построить 4,5 тыс. км национальных и 2 тыс. км местных дорог.

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