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У Запоріжжі цього тижня змонтують усі ванти на найвищому вантовому мосту України

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Запоріжжя, Середа 24 листопада 2021 15:25
У Запоріжжі цього тижня змонтують усі ванти на найвищому вантовому мосту України Фото: у Запоріжжі цього тижня змонтують усі ванти на найвищому вантовому мосту України (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі завершують один з важливих етапів будівництва Автотранспортної магістралі через Дніпро - монтаж вантових канатів на верховій частині вантового мосту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної адміністрації.

Вантовий міст, який зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", є найвищим в Україні і одним з найвищих в Європі.

"Станом на 23 листопада мостобудівники змонтували вже 39 вантів. Всього на верхову частину мосту потрібно закріпити 48 таких канатів. Завершити монтаж планують на цьому тижні. Паралельно на цій споруді виконуються роботи з піскоструминного очищення та нанесення захисного шару на тротуар та технологічний прохід", - йдеться у повідомленні.

Будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро триває цілодобово. Робота ведеться і на інших 14 спорудах мосту, а також на транспортній розв’язці, на будівельному майданчику поблизу Кривої бухти та на об’єкті будівництва комплексу воєнізованої охорони залізничного мосту. Загалом на будівництві працюють понад 600 мостобудівників.

У Запоріжжі цього тижня змонтують усі ванти на найвищому вантовому мосту України

На низовій частині балкового мосту та підходах до нього триває опускання прогонової будови на опорні частини. Фахівці також встановлюють анкери на тротуарах споруди №5, монтують опалубку та армують шосту захватку на споруді №6.

На естакаді над кільцем на острові Хортиця вже влаштували покриття проїзної частини, наразі там встановлюють анкери на тротуарах для бар’єрної огорожі.

На залізничному шляхопроводі завершено влаштування опори № 4 та триває армування ростверку опори № 3. А поблизу Кривої бухти мостобудівники завершили збирання останніх двох секцій та проводять антикорозійний захист конструкцій.

У Запоріжжі цього тижня змонтують усі ванти на найвищому вантовому мосту України

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області в рамках "Великого будівництва" Володимира Зеленського завершили основні ремонтні роботи на трасі "Запоріжжя-Донецьк".

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Велике будівництво
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