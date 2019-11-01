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В Запорожье будут судить госрегистратора за незаконную смену права собственности

Новости » Общество     01.11.2019 - 13:01
В Запорожье будут судить госрегистратора за незаконную смену права собственности
Фото: арестованное здание (dbr.gov.ua)

На недвижимость был наложен арест

В Запорожье будут судить государственного регистратора, которого подозревают в попытке незаконного изменения права собственности на недвижимость стоимостью более 21 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как установили детективы, чиновник, на основании подложных документов, внес в госреестр ложные сведения, чем лишил собственника прав на недвижимость в центре Запорожья стоимостью более 21 млн гривен. С целью восстановления прав на здание был наложен арест.

Отмечается, что действия государственного регистратора были квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды, что нанесло вред правам или интересам отдельных граждан.

В случае доказательства вины чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить государственного инспектора, который выдавал разрешения на строительство в опасных зонах столицы. Чиновника задержали на взятке в 10 тысяч гривен. Задержанному грозит заключение сроком от 5 до 10 лет.

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