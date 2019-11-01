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У Запоріжжі судитимуть держреєстратора за незаконну зміну права власності

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 13:01
У Запоріжжі судитимуть держреєстратора за незаконну зміну права власності
Фото: арештована будівля (dbr.gov.ua)

На нерухомість було накладено арешт

У Запоріжжі судитимуть державного реєстратора, якого підозрюють у спробі незаконної зміни права власності на нерухомість вартістю понад 21 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як встановили детективи, чиновник, на підставі підроблених документів, вніс до держреєстру неправдиві відомості чим позбавив власника прав на нерухомість в центрі Запоріжжя вартістю понад 21 млн гривень. З метою відновлення прав на будівлю було накладено арешт.

Зазначається, що дії держаного реєстратора були кваліфіковані як зловживання службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало шкоди правам або інтересам окремих громадян.

У разі доведення вини чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть державного інспектора, який видавав дозволи на будівництво у небезпечних зонах столиці. Чиновника затримали на хабарі у 10 тисяч гривень. Затриманому загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

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