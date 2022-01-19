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В Запорожье 30 заполненных грузовиков проверили новый вантовый мост

Автор: Наталия Гурковская

Грузовые автомобили провели испытание на прочность на верховой части вантового моста в Запорожье, который возвели в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

В госучреждении отметили, что испытания являются обязательным этапом в преддверии открытия движения.

"30 грузовиков выезжают на мост, чтобы проверить его прочность. Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике", - рассказали в "Укравтодоре".

В испытаниях приняли участие специалисты ГП «ГосдорНИИ», геодезисты подрядной компании "Онур" и независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten.

"Считанные дни остались до открытия проезда по верховой части вантового моста через реку Днепр. Этот внеклассовый мост - один из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения", - говорится в публикации Укравтодора.

Инженерный ансамбль Запорожских мостов создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В его состав входят 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.

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Большая стройка