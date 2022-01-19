У Запоріжжі 30 заповнених вантажівок перевірили новий вантовий міст

У держустанові зазначили, що випробування є обов’язковим етапом напередодні відкриття руху.

"30 вантажних автомобілів виїжджають на міст, щоб перевірити його міцність. Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці", - розповіли в "Укравтодорі".

У випробуваннях взяли участь фахівці ДП "ДерждорНДІ", геодезисти підрядної компанії "Онур" та незалежного технічного нагляду австрійської компанії iC consulenten.

"Лічені дні залишилися до відкриття проїзду верховою частиною вантового мосту через ріку Дніпро. Цей позакласовий міст - один із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху", - йдеться у публікації "Укравтодору".

Інженерний ансамбль Запорізьких мостів створюють в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". До його складу входять 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.