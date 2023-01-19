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В Запорізькому районі повідомляють про вибухи: що відомо

Фото: в Запорізькому районі повідомляють про вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 19 січня, в Запорізькому районі вибухотехніки планують знищувати боєприпаси. Мешканців просять не хвилюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

"Сьогодні, 19 січня, у період з 14:45 до 15:00 на території неподалік населеного пункту Балабине Запорізького району поліцейськими управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області будуть проведені роботи зі знищення боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Мешканців району просять зберігати спокій при звуках вибухів та реагувати тільки на сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялось, у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами, а вибухи неподалік Запоріжжя, які були чутні під час тривоги, це вибух від падіння ракети С-300 в одній із громад, розташованих неподалік міста.

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