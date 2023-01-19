В Запорізькому районі повідомляють про вибухи: що відомо

У четвер, 19 січня, в Запорізькому районі вибухотехніки планують знищувати боєприпаси. Мешканців просять не хвилюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

"Сьогодні, 19 січня, у період з 14:45 до 15:00 на території неподалік населеного пункту Балабине Запорізького району поліцейськими управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області будуть проведені роботи зі знищення боєприпасів", - йдеться в повідомленні. Мешканців району просять зберігати спокій при звуках вибухів та реагувати тільки на сигнали повітряної тривоги.