В Запорожском районе сообщают о взрывах: что известно

В четверг, 19 января, в Запорожском районе взрывотехники планируют уничтожать боеприпасы. Жителей просят не беспокоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

"Сегодня, 19 января, в период с 14:45 до 15:00 на территории неподалеку от населенного пункта Балабино Запорожского района полицейскими управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области будут проведены работы по уничтожению боеприпасов", - говорится в сообщении. Жителей района просят сохранять спокойствие при звуках взрывов и реагировать только на сигналы воздушной тревоги.