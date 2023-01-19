В Запорожском районе сообщают о взрывах: что известно

В четверг, 19 января, в Запорожском районе взрывотехники планируют уничтожать боеприпасы. Жителей просят не беспокоиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
"Сегодня, 19 января, в период с 14:45 до 15:00 на территории неподалеку от населенного пункта Балабино Запорожского района полицейскими управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области будут проведены работы по уничтожению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Жителей района просят сохранять спокойствие при звуках взрывов и реагировать только на сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, в Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Позднее глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что российские оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами, а взрывы неподалеку Запорожья, которые были слышны во время тревоги, это взрыв от падения ракеты С-300 в одной из общин, расположенных неподалеку от города.
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