У Запорізькому районі лунатимуть вибухи сьогодні

У середу, 12 жовтня, у Запорізькому районі лунатимуть вибухи. Рятувальники будуть знищувати залишки боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"З 12:00 до 14:00 у населених пунктах Запорізького району фахівцями ДСНС будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів", - розповів він.

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі врятували родину, яка опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня.

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