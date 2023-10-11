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На Запорізькому напрямку загинула рота окупантів-добровальців з Генічеська

Середа 11 жовтня 2023 17:44
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На Запорізькому напрямку загинула рота окупантів-добровальців з Генічеська Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На Запорізькому напрямку загинула рота добровольців, яких окупанти набрали у Генічеську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "АТЕШ".

Росіяни набирали роту добровольців на війну проти України в тимчасово окупованому Генічеську. Здебільшого це були наркомани, алкоголіки та інший "цвіт нації".

За те, що вони будуть воювати їм обіцяли високе грошове забезпечення та військовий кар'єрний ріст у Криму. Однак усіх зрадників до єдиного було знищено.

"Сталося це через убивчі накази російських начальників, у дусі радянського "м'ясозакидання". Не вір окупанту - не піддавайся його солодким обіцянкам!"- пише "АТЕШ".

Знищення росіян на окупованій території України

Нещодавно українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці провели успішну диверсію проти загарбницької адміністрації міста.

Також у тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля та Сил спротиву ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани ведуть розвідку у підконтрольному російським загарбникам місті.

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Геническ Війна Росії проти України окупанти Контрнаступ ЗСУ
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