На Запорізькому напрямку загинула рота окупантів-добровальців з Генічеська
На Запорізькому напрямку загинула рота добровольців, яких окупанти набрали у Генічеську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "АТЕШ".
Росіяни набирали роту добровольців на війну проти України в тимчасово окупованому Генічеську. Здебільшого це були наркомани, алкоголіки та інший "цвіт нації".
За те, що вони будуть воювати їм обіцяли високе грошове забезпечення та військовий кар'єрний ріст у Криму. Однак усіх зрадників до єдиного було знищено.
"Сталося це через убивчі накази російських начальників, у дусі радянського "м'ясозакидання". Не вір окупанту - не піддавайся його солодким обіцянкам!"- пише "АТЕШ".
Знищення росіян на окупованій території України
Нещодавно українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці провели успішну диверсію проти загарбницької адміністрації міста.
Також у тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля та Сил спротиву ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани ведуть розвідку у підконтрольному російським загарбникам місті.
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