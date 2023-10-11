На Запорожском направлении погибла рота оккупантов-добровальцев из Геническа

На Запорожском направлении погибла рота добровольцев, которых оккупанты набрали в Геническе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " АТЭШ ".

Россияне набирали роту добровольцев на войну против Украины во временно оккупированном Геническе. В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации".

За то, что они будут воевать, им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму. Однако все предатели к единому были уничтожены.

"Произошло это из-за убийственных приказов российских начальников, в духе советского "мясозаброса". Не верь оккупанту - не поддавайся его сладким обещаниям!"- пишет "АТЕШ".

Уничтожение россиян на оккупированной территории Украины

Недавно украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке провели успешную диверсию против захватнической администрации города.

Также во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.

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