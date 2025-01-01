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На Запорізькому напрямку "Спартанці" знищили Starlink росіян

Середа 01 січня 2025 15:34
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На Запорізькому напрямку "Спартанці" знищили Starlink росіян Ілюстративне фото: "Спартанці" знищили супутниковий зв’язок між підрозділами росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Воїни бригади "Спартан" вдарили по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Було знищено супутниковий зв'язок ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео воїни бригади опублікували у Telegram.

За даними бригади, під час удару по позиціях ворога було знищено бойовий потенціал росіян як у живій силі, так і в техніці.

Цього разу в поле зору бійців "Спартану" потрапили термінали супутникового зв’язку Starlink росіян.

"Кілька влучних скидів - і несанкціонований високошвидкісний інтернет й, відповідно, зв'язок між підрозділами окупаційної армії, більше не доступний", - підписано відео.

Удар по штабу РФ у Запорізькій області

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що Сили оборони вдарили по базі російської армії у Запорізькій області.

За даними розвідників, по скупченню російських офіцерів ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS одразу після початку польової наради окупантів.

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