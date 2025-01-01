На Запорізькому напрямку "Спартанці" знищили Starlink росіян
Воїни бригади "Спартан" вдарили по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Було знищено супутниковий зв'язок ворога.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео воїни бригади опублікували у Telegram.
За даними бригади, під час удару по позиціях ворога було знищено бойовий потенціал росіян як у живій силі, так і в техніці.
Цього разу в поле зору бійців "Спартану" потрапили термінали супутникового зв’язку Starlink росіян.
"Кілька влучних скидів - і
несанкціонований високошвидкісний інтернет й, відповідно, зв'язок між підрозділами окупаційної армії, більше не доступний", - підписано відео.
Удар по штабу РФ у Запорізькій області
Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що Сили оборони вдарили по базі російської армії у Запорізькій області.
За даними розвідників, по скупченню російських офіцерів ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS одразу після початку польової наради окупантів.
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