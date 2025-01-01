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На Запорожском направлении "Спартанцы" уничтожили Starlink россиян

Среда 01 января 2025 15:34
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На Запорожском направлении "Спартанцы" уничтожили Starlink россиян Иллюстративное фото: "Спартанцы" уничтожили спутниковую связь между подразделениями россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Воины бригады "Спартан" ударили по позициям россиян на Запорожском направлении. Была уничтожена спутниковая связь врага.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео воины бригады опубликовали в Telegram.

По данным бригады, во время удара по позициям врага был уничтожен боевой потенциал россиян как в живой силе, так и в технике.

На этот раз в поле зрения бойцов "Спартана" попали терминалы спутниковой связи Starlink россиян.

"Несколько точных сбросов - и несанкционированный высокоскоростной интернет и, соответственно, связь между подразделениями оккупационной армии, больше не доступен", - подписано видео.

Удар по штабу РФ в Запорожской области

Напомним, 27 декабря стало известно, что Силы обороны ударили по базе российской армии в Запорожской области.

По данным разведчиков, по скоплению российских офицеров ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS сразу после начала полевого совещания оккупантов.

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