На Запорізькому напрямку Нацгвардія закидала гранатами підвали з росіянами (відео)

Спецназівці Нацгвардії закидали гранатами підвали з російськими військовими в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку. Окупанти не очікували, що бійці підійдуть впритул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецпризначення НГУ "Омега".

А залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, була знищена зі стрілецької зброї.

"На відпрацювання вирушила бойова група спецпідрозділу "ОМЕГА", ворог не очікував, що українські військові зухвало підійдуть впритул.

Так, у одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку росіяни зайняли підвальні приміщення вщент зруйнованої будівлі.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, на захід від Кремінної тривають запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки. Російські війська ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру на південь від Кремінної.

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