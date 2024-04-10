На Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (видео)

Спецназовцы Нацгвардии забросали гранатами подвалы с российским военными в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении. Оккупанты не ожидали, что бойцы подойдут вплотную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

А остатки вражеской пехоты, которая пыталась сбежать, была уничтожена из стрелкового оружия.

На отработку отправилась боевая группа спецподразделения "ОМЕГА", враг не ожидал, что украинские военные дерзко подойдут в упор.

Так, в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак. Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера к югу от Кременной.

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