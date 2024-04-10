На Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (видео)
Спецназовцы Нацгвардии забросали гранатами подвалы с российским военными в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении. Оккупанты не ожидали, что бойцы подойдут вплотную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".
"На Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" провели успешную ночную охоту!" – говорится в сообщении.
Так, в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания.
На отработку отправилась боевая группа спецподразделения "ОМЕГА", враг не ожидал, что украинские военные дерзко подойдут в упор.
"Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки бойцы приблизились вплотную, забросали подвальные помещения здания гранатами", - констатировали военные.
А остатки вражеской пехоты, которая пыталась сбежать, была уничтожена из стрелкового оружия.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак. Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера к югу от Кременной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.