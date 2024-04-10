ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (видео)

Запорожье, Среда 10 апреля 2024 13:26
UA EN RU
На Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (видео) Фото: на Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы Нацгвардии забросали гранатами подвалы с российским военными в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении. Оккупанты не ожидали, что бойцы подойдут вплотную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"На Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" провели успешную ночную охоту!" – говорится в сообщении.

Так, в одном из населенных пунктов на Запорожском направлении россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания.

На отработку отправилась боевая группа спецподразделения "ОМЕГА", враг не ожидал, что украинские военные дерзко подойдут в упор.

"Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки бойцы приблизились вплотную, забросали подвальные помещения здания гранатами", - констатировали военные.

А остатки вражеской пехоты, которая пыталась сбежать, была уничтожена из стрелкового оружия.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак. Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера к югу от Кременной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Запорожская область
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы